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وسط دعوات للنفير

متطرفون يدعون لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:17 - 21 يوليو 2019
منظمات الهيكل منظمات الهيكل
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من المقرر ان تنفذ جماعات ما يسمى "بإتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية.

ويصادف اليوم الأحد لدى اليهود المتطرفين، موعد تلمودي يُعد مقدمة لأخطر المواسم التهويدية، وهو ما يسمى يوم "صوم تموز"، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" المزعوم.

وتستغل جماعات الهيكل يوم السابع عشر من تموز (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف الاقتحامات المركزية والبرامج الارشادية، كما سيتم تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس القديمة.

وكانت منظمات مقدسية طالبت المقدسيين للاحتشاد اليوم ، والاستنفار لإبطال اقتحامات المتطرفين .

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