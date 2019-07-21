وثيقة "إسرائيلية" تكشف جزء من خسائر قوات الاحتلال جراء مسيرات العودة

كشف موقع مفزاك اليوم الأحد، النقاب عن وثيقة تبين تكاليف ثمن الذخيرة التي يستخدمها الجيش "الإسرائيلي" لصد مسيرات العودة "أيام الجمعة" على حدود قطاع غزة .

وتبين الوثيقة وفقاً لموقع مفزاك بأن الضرائب "الإسرائيلية" تدفع ثمن الذخائر عن كل جمعة 100 الف شيكل تتمثل عن دفع ثمن 460 قنبلة غاز بعيار40 ملم لمدى عادي ، و280 قنبلة غاز من النوع المرن ، و350 قنبلة غاز من نوع Venom والتي يتم تركيبها على الجيبات العسكرية، و150 قنبلة تطلق من بنادق روجر من عيار 22 ملم والتي تخص القناصة.

وأشارت الوثيقة ان اجمالي تكلفة 67 مسيرة عودة بلغ 670000 شيكل ، والحديث هنا فقط عن ثمن الذخائر ، ولم تشمل الوثيقة ثمن الرصاص الحي او المطاطي والذخير الحية من الانواع المختلفة او ثمن عملية اخماد الحراق التي تسببها البالونات الحارقة .