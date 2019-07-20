هكذا رد أبو تريكة على هتافات جماهير الجزائر باسمه؟

كررت الجماهير الهتافات باسم النجم المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي توج المنتخب الجزائري بلقبها بعد فوزه على السنغال بهدف نظيف. ورد أبو تريكة التحية لجماهير "الخضر" بعد نهاية المباراة بالإستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس".

وامتدح أبو تريكة تتويج "محاربي الصحراء" باللقب الأفريقي الثاني بعد غياب دام 29 عاما، بتأكيده أن المنتخب الجزائري في كأس الأمم كان من الأشياء القليلة التي اتفق عليها العرب.

وأشار نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق إلى أن منتخب الجزائر أعاد كتابة التاريخ بعد لقبه على أرضه عام 1990، بتكرار الإنجاز على أرض مصر التي تحولت إلى أرض جزائرية.

وشدد أبو تريكة على أن المدرب جمال بلماضي صاحب الإنجاز بصناعته وقيادته الفريق إلى منصة التتويج، حيث تميز الإنجاز بأنه بأياد جزائرية، مؤكدا أن أكثر من يشعر بالبلد هم أبناؤها وخلال تسعة أشهر فقط صنع بلماضي فريقا توج باللقب رغم أنه لم يكن مرشحا له.

ووجه تريكة التهنئة للمنتخب الجزائري الذي أدى بطولة ممتازة واستحق التتويج بلقبها.