إصابة مصورة صحفية جراء قمع الاحتلال لفعالية في بيت لحم

أصيبت، مساء اليوم السبت، المصورة الصحفية آيات عرقاوي العاملة بوكالة (APA) بقنبلة غاز في خاصرتها، وعدد آخر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في فعالية مناصرة حي وادي الحمص.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال أطلقت على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها اليوم، في المنطقة خارج الجدار القريبة من قرى دار صلاح، والنعمان والخاص شرق بيت لحم ، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة الصحفية عرقاوي وعدد آخر بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف .