منتخبنا الوطني يستهل مشواره ببطولة غرب آسيا بلقاء اليمن

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم، مشواره في بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها العراق في 30 الجاري، بلقاء منتخب اليمن بنفس يوم الافتتاح.

وأجريت اليوم السبت، مراسم قرعة بطولة غرب آسيا، والتي ستقام بمدينتي أربيل وكربلاء حتى 14 أغسطس/ آب المقبل، بمشاركة 9 منتخبات، حيث وضعت القرعة منتخبنا بالمجموعة الأولى إلى جانب العراق، واليمن، وسوريا، ولبنان وتقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي، أما المجموعة الثانية فضمت الأردن، والسعودية، والكويت، والبحرين وتقام مبارياتها في أربيل.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية في البطولة أمام العراق المستضيف في الثاني من آب المقبل، وبعدها بيومين يلاقي منتخب لبنان، على أن يختتم مشواره بالدور الأول في البطولة في العاشر من آب بلقاء منتخب سوريا، ويقضي نظام البطولة بتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية مباشرة.