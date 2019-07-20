ليفربول يفتتح جولته التحضيرية بخسارة أمام دورتموند

ألحق بوروسيا دورتموند الألماني الخسارة بليفربول 3-2 في المباراة الأولى للفريق الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وسجل لدورتموند وصيف الدوري الألماني، كل من باكو ألكاسير عند الدقيقة 3، وتوماس ديلاني في الدقيقة 53 وياكوب برون لارسن في 58.

فيما سجل للـ"ريدز" هاري ويلسون عند الدقيقة 35، وريان بروستر في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

واختار كلوب تشكيلة أساسية جلها من اللاعبين الشبان بمواجهة فريقه السابق، حيث مازال الفريق يفتقد عددا من لاعبيه الأساسيين الذين كانوا مرتبطين مع منتخبات بلادهم هذا الصيف، أمثال الحارس البرازيلي أليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذين توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أميركا.

ولم يلتحق بليفربول أيضا كل من المهاجم المصري محمد صلاح الذي شارك مع منتخب الفراعنة في كأس أمم إفريقيا على أرضه، والسنغالي ساديو مانيه الذي خسر أمس الجمعة في المباراة النهائية للبطولة القارية ضد الجزائر بهدف نظيف.

ويخوض ليفربول مباراته الثانية أمام إشبيلية الإسباني الإثنين في "فينواي بارك" في مدينة بوسطن.