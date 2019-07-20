عباس يؤكد على مواقفه الثابتة من صفقة القرن وأموال المقاصة

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على موقفه الثابت من صفقة القرن وورشة المنامة واقتطاع أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عباس، أن موقف السلطة لا زال ثابتاً في عدم استلام الأموال منقوصة مهما عانى أبناء شعبنا، قائلاَ: "إذا قبلنا بصفقة القرن أو بخرجات مؤتمر البحرين أو بتلقي الأموال منقوصة فإن ذلك يعني اننا نتنازل عن أقدس قضايانا، كقضية الشهداء والجرحى والاسرى.

جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي عقد اليوم السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وفي ذات السياق أكد عباس، أن الحفريات التي تجري في مدينة القدس المحتلة هي قضية في منتهى الخطورة، ويجب عدم السماح للإسرائيليين أن يستمروا في هذا العبث في عاصمة فلسطين الأبدية.

وتطرق رئيس السلطة، إلى اجتماع المجلس الثوري الذي سيعقد مساء اليوم السبت في مقر الرئاسة قائلا، هذه الجلسة للجنة المركزية تأتي قبل اجتماع المجلس الثوري الذي سيعقد هذه الليلة، لذلك هنالك مجموعة قضايا ممكن أن نطرحها في المجلس الثوري، وهو خلاصة ما مررنا به منذ أشهر الى الأن، سواء ما حدث في لبنان –قانون العمل ضد اللاجئين- أو زيارة د. محمد اشتية إلى العراق، وزيارة عزام الأحمد إلى لبنان.

وقال عباس، أن الأحداث التي وقعت في لبنان يجب أن تحل بالحوار مع الأخوة اللبنانيين، ولا نريد أية صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين، ونريد أن نفوت الفرصة على كل من يريد أن يخرب العلاقة الممتازة بيننا وبين أشقاءنا في لبنان، وعلى هذا الأساس كان هذا الحديث بين الأخ عزام والقيادة في لبنان، وبين القيادة اللبنانية وسنستمر على هذه السياسة.

وفي سياق أخر أكد عباس، أن القضاء يجب أن "يبقى مستقلاً لذلك نأمل أن تثمر الاصلاحات التي تمت في القضاء ليعود الى وضعه ومكانته المقدسة الممتازة، ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في خدمة المواطنين كسلطة مستقلة".