‎وفد من "الصحة" يصل مصر لحل قضايا مرضى زراعة الكبد

‎وصل وفد من وزارة الصحة الفلسطينية إلى جمهورية مصر العربية يوم أمس الجمعة وذلك لتجديد الاتفاقيات مع المستشفيات المصرية لإعادة استقبال وعلاج المرضى الفلسطينيين .

‎و توجه الوفد إلى معهد الكبد القومي بشبين الكوم في محافظة المنوفية لحل العوائق العالقة بخصوص المرضى الفلسطينيين في معهد الكبد، حيث تم الاتفاق مع إدارة المعهد على حل كافة القضايا وادخال المرضى المحولين لزراعة الكبد للعلاج في المستشفى وذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة مي كيلة لتوفير الخدمات و متابعة أحوال المرضى الفلسطينيين في مصر وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

‎و ضم الوفد كلا من: مدير عام التأمين الصحي الدكتور نزار مسالمة، ومدير العلاج بالخارج الدكتور هيثم الهدري، والمستشار الطبي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة الدكتور حسام طوقان.