رابط فحص المنحة القطرية الـ100$ لقطاع غزة

كشفت مصار إعلامية مساء اليوم السبت، عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100$ على الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن غداً الأحد سيتم صرف المنحة القطرية الـ100$، على نحو 60 ألف أسرة فقيرة في القطاع، على أن تبدأ عملية الصرف الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ5 مساءً عبر فروع البريد.

وأشارت المصادر إلى أن الصرف سيكون حسب الأسماء بالأحرف الأبجدية، لافتاً إلى أن المستفيدين من المنحة القطرية بعضهم استفاد من الدفع السابقة.

وبينت المصادر أن بعض الأسماء الجديدة المستفيدة من المنحة القطرية الـ100$ تم اضافتها من الشؤون الاجتماعية.

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