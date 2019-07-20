احتراق مئات أشجار الزيتون في رمانة و80 شجرة حرجية في جنين

التهم حريق اندلع اليوم السبت، مئات أشجار الزيتون في قرية رمانة غرب جنين، كما التهم حريق آخر 80 شجرة حرجية في جنين.

وذكر الدفاع المدني لـ"وفا"، أن حريقا بدأ بأعشاب جافة وانتقل لداخل الحرش والاشجار على مساحة 100 دونم، في مدينة جنين، وادى الى احتراق 80 شجرة حرجية، وعملت طواقم الدفاع المدني في ثلاث مراكز جنين وقباطيه ومرج بن عامر وبمساندة صهريج تزويد مياه الامن الوطني والشرطة على محاصرة النيران واخمادها وحماية الاشجار والاراضي المجاورة .

وفي قرية رمانة في منطقة جبل شمرخ، اتت النيران على مئات أشجار الزيتون، وتعمل طواقم الدفاع المدني في مركزي جنين واليامون على إخماد الحريق والحد من انتشاره والذي ما زال منتشرا في مساحات واسعة من أراضي القرية الواقعات بمحاذاة معسكر سالم والجدار العنصري.

وناشد الدفاع المدني أهالي القرية المساعدة من أجل السيطرة على النيران.