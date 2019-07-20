صحيفة: حزب الله ينشر قواته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة

ذكرت صحيفة ديلي بيست، اليوم السبت، أن حزب الله اللبناني نشر قواته على طول الحدود الشمالية من جهة لبنان ومرتفعات الجولان مع فسطين المحتلة –إسرائيل-، استعدادًا لحرب محتملة بعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وبحسب الصحيفة، فإن الحزب بدأ نشر قواته في الأيام الأخيرة وأنه يستعد فعليًا لأي أوامر تشير لإمكانية إطلاق الطلقة الأولى تجاه "إسرائيل".

ونقلت عن قائد ميداني في الحزب قوله، إن هناك 800 مقاتل على الحدود مع "إسرائيل"، وأنهم جاهزون للطلقة الأولى، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لخوض حرب كبيرة وقد تكون مدمرة سواء لـ"إسرائيل" أو لبنان.

وأشار إلى أن العقوبات على حزب الله وإيران تجعل من الحزب يفكر في مهاجمة "إسرائيل"، رغم معرفة قيادة الحزب أن الحرب ستكون مغايرة للحروب السابقة والتي ستكون مدمرة للغاية، مضيفا "نعلم أن حربًا جديدة ستؤدي إلى دمار كبير لـ"إسرائيل" ولبنان، لكن العقوبات التي تشل الاقتصادي الإيراني وتتسبب في خفض تمويل الحزب ودعمه ماليا، قد تجعل هذا السيناريو كابوسًا حقيقيًا".

وبحسب القائد الميداني الملقب باسم "سمير"، فإن حزب الله قادر على فتح جبهة أخرى من الجولان ولديه إمكانيات كبيرة منها طائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات وللبوارج البحرية، مشيرًا إلى أنه الآن لا توجد أي خطوط حمراء من قبل النظام السوري لفتح أي جبهة من الجولان ضد "إسرائيل" كما كان سابقًا.

وتشير الصحيفة بحسب مقاتلين من الحزب تحدثوا لهم، فإن رواتبهم خفضت للنصف، ولكن لا زال الحزب يحافظ على قوة عسكرية كبيرة جدًا، وأن الحزب في حال قصفت إيران، فإنه فورًا سيرد بقصف "إسرائيل".