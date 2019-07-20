عفو رئاسي جديد لمجموعة من نزلاء السجون 2019

أطلقت السلطات المصرية، امس الجمعة، عن سراح 316 سجينا؛ وذلك استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" الصادر بشان العفو عن باقي مدة العقوبة لدى المحكومين والذي صدر بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.

واشار البيان ان قطاع السجون واصلوا عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (141) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

مشيرا الى أن "قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة".

كما واكد على انه لم يوضح ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وعادة ما تنفي السلطات المصرية، بشكل رسمي، وجود معتقلين سياسيين في سجونها، متمسكة بأنهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية، بينما تقدر جمعيات ومنظمات حقوقية دولية وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي في البلاد.

وحرصت وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.