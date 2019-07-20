أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم السبت 20 يوليو

تعددت عناوين الصحف المصرية صباح اليوم السبت، فهناك العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ويأتى على رأسها: مصر تبهر العالم فى العرس الأفريقى، تحديث صناعة السيارات والمنسوجات بالتعاون مع "اليونيدو"، بدء المرحلة الأولى للتنسيق غدا، مزايا لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، دراسة تحذر من إقامة الإخوان الإرهابية لدولة دينية فى أوروبا..

من ابرز واهم عناوين الصحف المصرية اليوم كالتالي:

بشهادة نجوم الكرة والصحافة.. “التنظيم رائع.. الملاعب عالمية.. والبنية التحتية ممتازة”.. مصر تبهر العالم في العرس الأفريقي

جهاز المشاريع الصغيرة.. 23 مليار جنيه تمويلات.. و5 ملايين فرصة عمل

المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2019 تنطلق غدًا

%40 من الأجور تخضع للتقييم.. تفاصيل لائحة أجور العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أمن مطار بوخارست يجبر الراكب على إلغاء السفر.. الاعتداء على راكب مصري في طائرة رومانية و”الهجرة” تتابع التحقيقات

أسرار مارلين مونرو الشرق.. ابنة هند رستم: والدتي احترفت الفن صدفة وكرهت لقب ملكة الإغراء

الأهرام

تحديث صناعة السيارات والمنسوجات بالتعاون مع “اليونيدو”

ختام رائع لـ”الكان”.. دعم القيادة السياسية وراء النجاح الكبير للبطولة

بدء المرحلة الأولى للتنسيق غدًا

استعدادات طبية لرعاية الحجاج.. والخارجية تحذر من التأشيرات المخالفة

23.2 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة

“العصار” يبحث مع شركة برازيلية تصنيع المعدات

النقد الدولي يناقش صرف الشريحة الأخيرة من القرض الأربعاء

إيران تكذب رواية أميركا بشأن إسقاطها طائرة من دون طيار

الأخبار