افضل تطبيق لتعديل الصور والكتابة عليها مجانا لعام 2019

تعد برامج تعديل الصور والكتابة عليها من اكثر البرامج طلب لدى مستخدمين الكمبيوتر ، وهناك العديد من البرامج المجانية والتي تستطيع من خلالها التعديل على صورك الشخصية وتجميلها بسهولة للمبتدئين والمحترفين، وتعد هذه البرامج قوية مليئة بالأدوات والميزات لتساعدك علي تظبيط الصور والتعديل عليها بدون الحاجة الي شراء برامج الايديت الشهيرة مثل الفوتشوب مبالغ ضخمة.

سنقدم لكم افضل البرامج لتعديل الصور والكتابة عليها واكترها شهرة، وهي كالتالي:

gimp تحميل برنامج

GIMP يعتبر افضل برنامج لتعديل الصور والتلاعب بها مجانا وأيضا لدمج الصور ، حيث أنه ملئ بأدوات تحسين الصور الموجودة فالبرامج المشهورة، واجهة برنامج جمب يحتوي علي أدوات التحرير ويتميز بالطبقات والأقنغة والمنحيات ويمكنك إزالة العيوب بسهولة باستخدام اداة الاستنساخ والتجميل والكثير من الأدوات القوية لتحسين الصور.

برنامج Paint.NET

صدق أو لا تصدق، أن برنامج الرسام يعتبر من أفضل برامج التعديل علي الصور وهو محرر صور مجاني وسهل التشغيل ومثالي جدا لتعديل الصور فهو النسخة المتقدمة من برنامج الرسام القديم التابع لشركة مايكروسوفت ويحتوي علي أدوات مثل الفلاتر و وظيفة التدوير والتكبير والطبقات، اذا كانت جهازك ضعيف الامكانيات فبرنامج الرسام مناسب لك

برنامج الصور pizap الجديد

pizap تحميل 2019 للكمبيوتر برابط مباشر أحدث إصدار، رائع جدا في تعديل واعداد الصور للسوشيال ميديا، ومتوفر لجميع الانظمة مما يجعله مناسبا لأي جهاز تتميز واجهة تحرير piZap بتصميمها الداكن والحديث الذي يستخدم بشكل كبير من المنزلقات لإجراء تعديلات سريع.