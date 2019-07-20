حفل تخرج كلية الشرطة 2019

اعلنت كلية الشرطة في مصر صباح اليوم السبت، عن تخريج دفعة جديدة من طلابها وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص سنوياً على حضور الحفل بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، ويعمل ايضا على تكريم أوائل كلية الشرطة بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية.

واشارت الكلية عن وجود عدد من الشخصيات الذي ستحضر الحفل وهم: المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

ووضحت الكلية ان الخريجون الجدد يؤدوا عروضا عسكرية وقتالية وأخرى رياضية، تُظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات الماضية، كما تظهر القدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها لحماية المواطن المصرى وضمان سلامته.

ومن التقليد السنوي المتعارف عليه في هذا الحفل، يهدى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

ومن الجدير بالذكر، تعد أكاديمية الشرطة صرح علمي أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن وهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة فى العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون معها، وهى أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية، وتعد الأكاديمية جامعة عصرية متكاملة تسعى إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب فى العالم لإعداد وتأهيل ضابط الشرطة المحترف والقادر على مواجهة التحديات الأمنية.