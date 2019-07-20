"إيغالو" يحصد جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 2019

حاز نجم المنتخب النيجيري أوديون إيغالو، على جائزة هداف النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.

وأحرز إيغالو 5 أهداف خلال البطولة القارية، وجاء في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أصحاب المركز الثاني، رياض محرز، وآدم أوناس، ثنائي منتخب الجزائر، بجانب ساديو ماني نجم السنغال، وسيدريك باكامبو من الكونغو الديمقراطية، برصيد 3 أهداف لكل منهم.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

يشار إلى أن المنتخب النيجيري أحرز الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره التونسي بهدف نظيف في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.