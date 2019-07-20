بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد 21/7/2019.

وأوضحت "الداخلية" أن السفر مخصص للمتبقي من عمل يوم الخميس بالإضافة إلى الحافلة العاشرة من كشف 11/7، وحافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى حتى الرقم (80) من كشف 21/7.

وطالبت جميع المسافرين الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدة ضرورة التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت للمسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.