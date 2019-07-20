الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى يوليو 2019 المصرية للاتصالات

اصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي 2019 وذلك بداية من يوم الاثنين الماضي.

وصرح السيد الدكتور “محمد شكر” وزير الكهرباء بجمهورية مصر العربية في العديد من المؤتمرات الصحفية، عن ضرورة إتخاذ إجراء رفع الدعم، التدريجي عن الكهرباء، وذلك ليتم رفع الدعم بالكامل عام 2020،وتلك هي الخطة التي تسعى إليها الدولة للقيام بالتنمية الشاملة للدولة.

وبدأت الشركة الجديدة في تقديم خدمات المحمول بالإضافة إلى خدمات التليفون والأنترنت المنزلي، حيث يوجد عدد يتجاوز 6 ملايين مواطن لا يزالون مشتركين في خدمات التليفون الأرضي عبر الشركة المصرية للاتصالات، والتي أصبحت شركة قابضة منذ عدة أشهر تحت أسم شركة وي القابضة.

حيث يمكنكم الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر يوليو 2019 من خلال الرابط التالي للدخول للموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات واتبع الخطوات التالية:

ادخل على الرابط من هنا.

ستفتح الصفحة الخاصة بمعرفة قيمة الفاتورة كما بالصورة التالية.

ادخل كود المحافظة التي بها التليفون الأرضي ورقم التليفون المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

اضغط على كلمة أظهر الفواتير.

ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته.

كما يمكن إدخال رقم الحساب بدلا من رقم الهاتف والضغط على كلمة اظهر الفواتير

طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي: