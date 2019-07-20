تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2019"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن تسليم شهادات طلاب التوجيهي للعام الحالي 2019 اليوم السبت 20/7/2019 .

وأشارت إلى التسليم سيتم الساعة التاسعة صباحا في المدرسة، مشيرة إلى أنه "من يرغب في التحسين التسجيل في المديرية أيام الأحد والأثنين والثلاثاء فقط"، موضحة أن المستندات المطلوبة للتحسين ( الشهادة الاصلية ، 4 صور شخصية، صورة الهوية، 200 شيكل).

كما بينت الوزارة أنه من يرغب في الحصول على نسخة مصدقة عن الشهادة الحضور إلى المدرسة ومعه 6 شواقل عن كل نسخة خلال الأيام القادمة حتى يوم الثلاثاء".

وشددت على أنه لن يتم تصديق أي صورة شهادة الأسبوع القادم إلا من خلال المدرسة فقط"، مضيفة بأن الطالب يتمكن من التحسين في مبحث واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى أربعة مباحث مختلفة".

كما لفتت إلى أنه لن يتم التسجيل للإكمال إلا بعد الانتهاء من التسجيل للتحسين أي بعد يوم الثلاثاء في المديرية".