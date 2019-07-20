اخبار السودان هذا الصباح - عناوين الصحف السودانية اليوم السبت

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، إنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، موضحا أن بعض القادة العسكريين متورطون في الأمر وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة، وأضاف: “بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ 11 أبريل الماضي”.

وأكد البرهان في مقابله مع (بي بي سي) أن المجلس لن يسلم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.

اهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 20 يوليو 2019م و الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح:

أخبار اليوم البرهان :

الحصانات ليس مطلقة

رئيس المجلس العسكري : لن نسلم البشير للجنائية.

البرهان : لا حصانة مطلقة وأتوقع اتفاقاَ سريعاً مع الحرية التغيير على الاعلان الدستوري .

صديق يوسف : قوى الإجماع الوطني تشرع في دراسة الإعلان الدستوري .

قيادي بالامم المتحدة يحذر السودانيين من ضياع الفرصة وإنزلاق البلاد للفوضى .

لجنة أطباء السودان تعلن رفع أطول إضراب بتاريخ البلاد .

ياسر عرمان يكتب : كابتن أمين زكي .. الكرة والفن تحتفيان بالتنوع الذي تقاومه السياسة .

الوطن :

لقاءات للوسيط الأفريقي بقادة “الثورية” لدعم الاتفاق النهائي

“العسكري” يقر بضلوع قادة عسكريين في فض الاعتصام

“الحرية والتغيير”: الإتفاق السياسي يهيئ الأوضاع للوثيقة الدستورية

سيدة تقتحم اجتماع “الثورية” و “التغيير” بأديس أبابا وتدعو لوحدة الصف

الانتباهه :

بدء التحقيق في مزاعم تجنيد الدعم السريع للأطفال

القبض على مواطن في جوبا يذبح كلباً لبيع لحمه

اتجاه لمحاكمة قادة عسكريين تورطوا في فض الاعتصام

الثورية تشترط تكوين حكومة تصريف مهام لـ 6 أشهر

تكتل سياسي يهدد بالتظاهر والاعتصام رفضاً للاتفاق

وثائق خطيرة تكشف تورط جنرال إسرائيلي في حرب دولة الجنوب

الصيحة :

رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي في حوار هام مع (الصيحة) يتحدث عن تطورات الاوضاع وتفاصيل جديدة

اتّفاق “العسكري” و”الحُرية والتّغيير”.. مطلوبات القوى الدولية

خطيب المسجد الكبير: الشيوعية والحرية والمدنية ستُحارب الإسلام

مصادر: ما يتوصّل إليه المهدي والدقير مع “الثورية” سيُضمّن في الوثيقة

نقيب المحامين ينفي مطالبته بإعادة الهاربين من رموز النظام السابق

“الحُرية والتّغيير”: توقيع الوثيقة الدستورية خلال أسبوع

لجنة مُختصة تُطالب “المُراجع” بمعلومات لاسترداد ممتلكات في لندن

خلافات الحرية.. كيفية الوصول للوثيقة الدستورية؟

السوق المُوازي .. حقائق وأسرار من العالم الخفي

التيار:

الفاتح عروة لـ”التيار”: خسائر”زين” من قطع الإنترنت”30%” من الإيرادات

البرهان: قادة عسكريون متورطون في فضّ الاعتصام سيقدمون للمحاكمة

القضارف: مطالب بتوفير الجازولين اللازم لمنع انهيار الموسم الزراعي

سيدة تقتحم مقر اجتماعات أديس وتصرخ في وجهم”اتفقوا”

السوداني :

“السوداني” تكشف تفاصيل ملاحظات الجبهة الثورية على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية

البرهان: اتفقنا على جزء كبير من وثيقة الإعلان الدستوري

النيابة تحقق مع عبد الرحيم محمد حسين..كمال عبد القادر يواصل إضرابه عن الطعام بسجن كوبر

الجريدة :