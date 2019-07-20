جيش الاحتلال يوقف رش حدود غزة بالمبيدات

قالت وسائل إعلام عبرية امس الجمعة، إن جيش الاحتلال أوقف رش المبيدات على طول الحدود مع قطاع غزة استجابة لمنظمات حقوقية وتفاديا لإلحاق الأضرار بالمزارعين

وقال موقع كان العبري اليوم الجمعة إنه جيش الاحتلال لم يقم هذه السنة بالرش الجوي لمبيدات الأعشاب على طول السياج الأمني المحيط بقطاع غزة وذلك لأول مرة منذ العام الفين وأربعة عشر.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم رش مبيدات الأعشاب عدة مرات خلال فصلي الخريف والربيع، لضمان الرؤية الجيدة التي تجعل من الصعب التسلل إلى إسرائيل.

من جهتها وذكرت صحيفة هاريتس ان رش المبيدات تسبب في اتلاف النباتات في 14 الف دونم من المحاصيل والمراعي في القطاع على مدى خمس سنوات مما الحق بالمزراعين الفلسطينيين خسائر مالية فادحة.

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان، أكدت أن هذا الرش تسبب في إلحاق اضرار بالمحاصيل الزراعية مما ألحق خسائر مالية بمئات المزارعين الفلسطينيين وأن اخر رش جوي بالمبيدات في تلك المنطقة كان في شهر كانون الاول من العام 2018 الماضي حيث توجهت جمعيات معنية بحقوق الانسان الى المسؤولين الإسرائيليين بطلب وقف اعمال الرش .