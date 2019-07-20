العراق:الطائرة التي هاجمت معسكراً للحشد الشعبي في منطقة آمرلي هي "إسرائيلية"

كشفت مصادر سياسية عراقية، أن الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم على معسكر للحشد الشعبي هي "إسرائيلية"، لا سيما بعد نفي الجيش الأميركي، علمه بالهجوم.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني ان معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع إلى لواء 16 حشد شعبي تعرض فجر الجمعة في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة والساعة الثانية وعشرين دقيقة إلى قصف برمانة (قنبلة) ألقتها طائرة مسيرة مجهولة، وأدى القصف إلى جرح اثنين”.

ونفت القيادة الأمريكية الوسطى للجزيرة أي دور للقوات الأمريكية في قصف المعسكر، في حين قالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق إن القصف أسفر عن سقوط قتيل وجرح اثنين.

وشكل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لجنة تقصي حقائق مكونة من القوات الجوية العراقية وهيئة الحشد الشعبي لمعرفة حقيقة ماجرى.