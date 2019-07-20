حضارة تحتفل بتسليم السيارة الخامسة للفائز من نابلس ضمن حملة "ولعت جوائز"

قامت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بتسليم الفائز "نواف أبو عمشة " مفاتيح سيارة كيا بيكانتو ضمن حملة " ولعت جوائز"، وتعتبر السيارة الخامسة من أصل 8 جيبات وسيارات كانت قد خصصتها الشركة لمكافأة مشتركيها الحاليين والجدد على اختيارهم شركة حضارة وثقتهم الدائمة بالشركة .

"نواف أبو عمشة " المقيم في قرية زواتا قضاء مدينة نابلس، والمشترك مع حضارة منذ اكثر من ثلاث سنوات، كان قد عبر عن فرحة كبيرة غمرت كل أفراد العائلة، قائلاً " عندما استقبلت موظفي حضارة في منزلي لتركيب جهاز حضارةTV، كانت المفاجأة ظهور فريق الشركة أمام المنزل يزفون لي خبر فوزي بالسيارة بأجواء مليئة بالفرح "، داعيا الجميع للإشتراك مع حضارة لأنها تتسم بجودة وتطور الخدمات التي تقدمها للمشتركين.

وفي تعليق له بهذه المناسبة قال مدير دائرة المبيعات في حضارة السيد أسيد الشنطي " انطلاقاً من تقديرنا وامتناننا لكافة مشتركينا فنحن مستمرون بإدخال أحدث التقنيات لخدمتهم وإطلاق حملات متنوعة وجوائز قيمة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المتجددة. كما وأشار الشنطي "أن مفاجأة تسليم السيارة تم التحضير لها بكامل الاحتياجات وبأدق التفاصيل فقد فاجأ موظفو الشركة الفائز أثناء تواجده في منزله بأجواء حماسية رسمت الفرحة على وجهه وبحضور أفراد عائلته، وسنحتفل بالمزيد من الرابحين خلال السحوبات القادمة فقد بقي لدينا العديد من الجوائز شاملة جيبات وسيارات و شاشات LED وأجهزة حضارة TV و أشهر انترنت مجانية والتي خصصت لجميع مشتركينا الحاليين والجدد في الضفة الغربية وغزة".

وأوضح الشنطي أن عملية السحب على الفائزين تتم بإشراف و بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد الوطني واللجنة الخاصة من موظفي الشركة التزاماً بمعايير النزاهة والشفافية ودقة الإجراءات المتبعة خلال السحب، ونتمنى لأكبر عدد من مشتركي حضارة الفوز في هذه الحملة وفي الحملات المقبلة.

وتقوم حملة "ولعت جوائز" الحملة الأكبر في فلسطين على منح كافة مشتركي حضارة الحاليين والجدد العديد من الفرص للدخول في السحب. بحيث يكون تعزيز الفرص من خلال الاشتراك مع حضارة لمشتركي خط النت الجدد ،و الاشتراك بخدمة جهاز حضارة TV الذي يعرض محتوى شيق من خلال واجهة جديدة وعصرية مصممة لتلبي كافة الأذواق، وأخيراً فرصة إضافية من خلال تحميل الحل التكنولوجي الذكي" تطبيق MyHadara ".