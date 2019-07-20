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إيران توضح سبب احتجاز الناقلة البريطانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 20 يوليو 2019
ناقلة النفط البريطانية ناقلة النفط البريطانية
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نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مسؤول قوله اليوم السبت ، إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها أمس.

وقالت إيران إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة وعددهم 23 موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء التحقيق.

وقال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران “اصطدمت بقارب صيد إيراني… عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة البريطانية”.

وأضاف “الناقلة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني وسيبقى جميع أفراد الطاقم وعددهم 23 على متنها لحين انتهاء التحقيق”.

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