منتدى الإعلاميين يستنكر تغول الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين .

وقال المنتدى في بيان صحفي: "يتابع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بخطورة بالغة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال تغطيتهم لمسيرات العودة شرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وقنابل الغاز التي يطلقها جنوده بشكل متعمد تجاههم، في تجاهل واضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تمنع الاعتداء على الصحفيين أو المساس بحقوقهم".

وأضاف المنتدى: "نستنكر بشدة، تغول الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه الصحفيين بشكل متعمد، مما أسفر عن إصابة الزميل الصحفي سامي مصران مصور قناة الأقصى بقنبلة غاز في الرأس، وإصابة الزميلة الصحفية صافيناز اللوح خلال تغطيتهم لجمعة حرق العلم خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة، على الرغم من ارتدائهما زي الصحافة المميز".