بالفيديو: هنية يعقب على فوز الجزائر ببطولة أمم أفريقيا

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، المنتخب الجزائري بفوزه المستحق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب السنغال بهدف دون رد.

وقال هنية في كلمة مصورة:" نتقدم بالتهنئة والتبريكات للشعب الجزائري بمناسبة حصول المنتخب على كأس الأمم الأفريقية المقامة في جمهورية مصر العربية".

وأضاف:" هذا الفوز يعكس أصالة الجزائر وقدرة هذا الشعب على تجاوز الصعاب وإعادة البناء لهذا المنتخب الذي هتف لفلسطين هو وجماهيره العريضة ورفع أعلام فلسطين".

وتبع هنية:" اليوم كانت فلسطين مع الجزائر وغزة جماهيرها احتشدت على سواحل البحر الممتد بيننا وبينهم ترفع الأعلام وتهتف للجزائر وتعبر عن مشاعر السعادة".

وأردف:" إن ما حصل اليوم في استاد القاهرة هو تأكيد على أن المدرب الوطني هو قادر على تحقيق الانجازات".

وتوج المنتخب الجزائري لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة بإستاد القاهرة.

وسجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري بعد تتويجه باللقب الأول عام 1990.