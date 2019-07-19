نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

انتهت مباريات اليوم الأربعاء في بطولة كاس الأمم الأفريقية، حيث أقيمت مباراة واحدة تلك التي جمعت بين نيجيريا وتونس لتحديد المركز الثالث.

المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام، انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، ليخف النسور الخضراء الميدالية البرنزية، ويكتفي نسور قرطاج بالمركز الرابع.

تتويج نيجيريا بالمركز الثالث، جاء للمرة الثالثة في تاريخهم، بينما جاء إخفاق المنتخب التونسي ليحتل المركز الرابع للمرة الثالثة.

وسجل هدف المباراة الوحيد أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا في الدقيقة الثالثة متابعا كرة عرضية أخطأ الدفاع التونسي والحارس في التعامل معها.

وتتبقى مباراة وحيدة في البطولة تلك التي تقام الجزائر والسنغال في النهائي المرتقب مساء الجمعة.