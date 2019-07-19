السيد نصر الله: أميركا لا تستطيع فرض حرب عسكرية على إيران

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الولايات المتحدة ليست قادرةً على فرض حرب عسكرية على إيران، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يدرك أنه إذا حدثت حرب على إيران فإن كل المنطقة ستتعرّض لتداعيات هذه الحرب.

وأوضح نصر الله خلال استقباله المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية في إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أن المقاومة هي الخيار الوحيد والأقوى لمواجهة جرائم واعتداءات وأطماع الصهاينة، لافتاً إلى أن أميركا والصهاينة يواصلون إجراءاتهم العدوانية ضد المنطقة حيث يحاول الأميركيون منع تطهير فلول الإرهابيين ويمنعون عودة اللاجئين السورييين بطرق مختلفة بغية استمرار الأزمة.

وأكد أن هذه السياسات التدخلية في المنطقة ستفشل بكل تأكيد، مثمناً الدعم الحاسم والمؤثر من قبل قائد الثورة الإسلامية والحكومة الإيرانية والشعب الإيراني من أجل إرساء دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة وخاصة في لبنان.

بدوره هنأ عبداللهيان بذكرى انتصار لبنان في حرب تموز، مستعرضاً المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات البرلمانية والسياسية بين طهران وبيروت.