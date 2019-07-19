مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا

تنطلق، مساء اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري، المباراة الختامية في نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي ستجمع بين الجزائر والسنغال.

21:15

رأسية قوية استقبلها المدافع المتقدم شيخ كوياتيه برأسية غير متقنة حولت الكرة إلى ركلة مرمى لصالح محاربي الصحراء

21:13

تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي منتخب السنغال في وسط الملعب.

21:09

محاولات من لاعبي المنتخب السنغالي للسيطرة على الكرة بشكل مستمر لإمتصاص الضغط القوي من لاعبي منتخب الجزائر.

21:08

دفاع السنغال يعاني أمام هجوم الجزائر ويرتبك في الكرات العرضية

21:07

ضغط هجومي كبير من الجزائر لإضافة الهدف الثاني ويوسف البلايلي كاد أن يضيف الهدف الثاني

21:06

هدف خيالي للجزائر