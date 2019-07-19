افضل لاعب كاس امم افريقيا - ألفريد غوميس

أعرب ألفريد جوميز حارس مرمى منتخب السنغال عن سعادته بعبور عقبة تونس والتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفاز جوميز بجائزة رجل مباراة السنغال ضد.

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع “تويتر” فيديو مختصر يستعرض فيه المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا “مصر 2019″.

وضمت الترشيحت 7 لاعبين، هم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، الذي قدم مستويات جيدة على الرغم من أنه لم يبدأ بشكل أساسي مع نسور قرطاج في دور المجموعات، وكذلك أهدر ركلة جزاء في مباراة السنغال بنصف النهائي.. بالإضافة إلى نجم وهداف الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ونجم وهداف السنغال ساديو ماني، وأيضا النيجيري أوديون إيجالو هداف البطولة برصيد 5 أهداف، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط، والنيجيري الآخر صامويل تشوكوزوي

ودعا الكاف عبر حسابه الجماهير للتصويت، فيما جاءت أكبر نسبة مصوتين للجزائري رياض محرز، الذي سجل 3 أهداف آخرها كان هدف الفوز على نيجيريا “2-1” في نصف النهائي