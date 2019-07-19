إيران تبث لقطات "تدحض" الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرتها المسيرة في مضيق هرمز

بثت قنوات إيرانية رسمية لقطات مصورة قالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن الخميس إسقاطها، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وأضافت القنوات أن التسجيل يظهر سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها دمرت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز.

وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن الفيديو التقط بواسطة الطائرة المسيرة التابعة لقواته الجوفضائية، وهي ذاتها التي ادعى الرئيس الأمريكي تدميرها.

وأكد الحرس الثوري أن الصور تظهر السفينة الأمريكية قبل وبعد إعلان ترامب عن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية أن اللقطات المصورة المعروضة تثبت أن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية للحرس الثوري قامت برصد ومتابعة السفينة العسكرية الأمرکية USS Boxer وخمس عوامات كانت ترافقها الخميس لفترة لا تقل عن 3 ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الإيرانية أي إجراءات غير عادية وأي تهديدات من قبل القوات الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفيديو يدل على أن ادعاء السلطات الأمريكية بشأن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية في مضيق هرمز "أکاذيب مفبرکة، لا أساس لها من الصحة".

وسبق أن وعد الحرس الثوري الجمعة بأنه سيكشف للرأي العام العلمي لقطات لإثبات عدم صحة الرواية الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.