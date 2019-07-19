من هو اللاعب مباي نيانغ

مباي نيانغ، من مواليد 19 ديسمبر 1994 في فرنسا، لاعب كرة قدم فرنسي سنغالي، يلعب في مركز الهجوم مع نادي تورينو حالياً.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي كاين الفرنسي في عام 2007 للشباب وتدرج باللعب معهم حتى وصل للفريق الأول في 2010. ولعب معهم حتى عام 2012، وشارك معهم في 30 مباراة وسجل 5 أهداف، وفي عام 2012 انتقل إلى إيه سي ميلان وشارك معهم في 67 مباراة وسجل 8 أهداف حتي عام 2018.

في الميركاتو الصيفي 2017 انتقل المهاجم الفرنسي مباي نيانغ بعد مسيرة أربع سنوات مخيبة مع نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إلى نادي تورينو الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع حق الشراء في نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.