شعار منتخب الجزائر الجديد - نهائي أمم أفريقيا 2019

وصرح رئيس الفيفا، اليوم الأربعاء 17 جويلية، وفقا للوكالة الرسمية أن المنتخب الجزائري ”فريق كبير، تهانينا للمنتخب الجزائري الذي سينشط النهائي. تهانينا أيضا لمنتخب السنغال. حظ موفق للجميع وخاصة حكم اللقاء”.

وحقق المنتخب الجزائري مشوار أكثر من رائع في المنافسة الافريقية بعد أن فاز في جل اللقاءات منذ الجولة الأولى لدور المجموعات. وكان رفقاء بلايلي قد تأهلوا للمقابلة النهائية بعد الفوز على منتخب نيجيريا (2-1) في الرمق الأخير من الدور نصف النهائي بهدف سحري من اللاعب رياض محرز.

والتحق أنفنتينو بالقاهرة المصرية من أجل حضور اللقاء الترتيبي للمرتبة الثالثة والذي سيجمع تونس بنيجيريا، قبل أن يسجل حضوره يوم الجمعة للنهائي بين الجزائر والسنغال. وسيحضر رئيس ”الفيفا” أشغال الجمعية العامة للكونفدرالية الافريقية بالقاهرة كما سيلتقي رؤساء الاتحاديات الوطنية.

وكانت الاتحادية الدولية قد عينت الأمينة العامة، السنغالية فاطمة سامورة، كعضوة عامة للفيفا على مستوى القارة الإفريقية لمدة ستة أشهر بهدف تنظيم الأمور على مستوى إدارة الكاف.