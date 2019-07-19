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الثوابتة: أحرقنا العلم الذي يرفعه المطبعون في عواصمهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:46 - 19 يوليو 2019
جمعة حرق العلم جمعة حرق العلم
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قال القيادي في الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة، اليوم الجمعة، " اليوم نحرق العلم الإسرائيلي الذي يرفعه المطبعون في عواصمهم".

وأضاف الثوابتة خلال فعاليات جمعة "حرق العلم الصهيوني" شرق قطاع غزة ، نؤكد على استمرار مسيراتنا حتى تحقيق كامل أهدافها.

وتابع: "اليوم نحرق العلم الإسرائيلي الذي يعني الكيان المزعوم وتحته ارتكب الغزاة الجرائم"، مشدداً على تمسك الشعب الفلسطيني بمسيرته الشعبية ولن يقبل بمقايضتها تحت أي شعار كان، أو التنازل عن الحقوق.

واستطرد الثوابتة، إن من حق أبناء شعبنا العيش بكرامة وأن يحصلوا على جميع الحقوق المدنية، مطالباً الأشقاء في لبنان برفع الظلم عن أهلنا في المخيمات.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، إلى الابتعاد عن أشكال التوتر وترك المجال للحوار الأخوي.

 

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