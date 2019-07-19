من هو إسمايلا سار لاعب كاس الامم الافريقية 2019

إسماعليا سار، هو لاعب كرة قدم سنغالي. يلعب في مركز الجناح مع نادي رين في الدوري الفرنسي ومنتخب السنغال .

بدايته المبكرة

ولد إسماعليا سار في سانت لويس، السنغال، بدأ مسيرته في كرة القدم مع النادي السنغالي جينيريشن فووت.

ميتز

في 13 يوليو 2016، وقع إسماعليا عقده الإحترافي الأول مع نادي ميتز لمدة خمس سنوات.

وكان أول ظهور له في الدوري في 13 أغسطس 2016 ضد نادي ليل على ملعب سانت سيمفوريان، أرض ميتز، وأنتصر فريقه بنتيجة 3-2. لعب في هذه المباراة 20 دقيقة، بعد أن دخل بديلاً عن فلورنت موليت.

رين

وقع إسماعليا عقد لمدة أربع سنوات مع ستاد رين. وتم ذكر أن قيمة الصفقة بلغت 17€ أو 20، وفقا لبعض المصادر. وأختار الانتقال إلى رين على الانتقال إلى برشلونة.

وفي 30 يناير 2018 تسبب إسماعليا بأول حالة طرد للاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية بعد تدخل الأخير عليه بشكل عنيف.

مسيرته الدولية

وقد مثل إسماعليا بلده مع منتخب السنغال تحت 23 سنة. في عام 2015، لعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. في ذلك الوقت، كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط. وقد ساهم في إحتلال السنغال للمركز الرابع، حيث لعب 3 مباريات.

لعب أول مباراة له مع منتخب السنغال الأول ضد ناميبيا في سبتمبر 2016 في داكار (2-0) خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017، وكان منتخب السنغال متأهل للبطولة قبل بدأ المباراة. في 8 يناير 2017، سجل إسماعليا هدفه الدولي الأول في المباراة الودية ضد ليبيا على الملعب البلدي في كينتيليه، برازافيل.