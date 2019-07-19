تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميما هاما لطلبة الثانوية العامة في فلسطين بعد إعلانها نتائج الانجاز - التوجيهي 2019

وقالت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم الجمعة، إن تسليم الشهادات يبدأ يوم السبت 20/7/2019 الساعة التاسعة صباحا في المدرسة، مشيرة إلى أنه "من يرغب في التحسين التسجيل في المديرية أيام الأحد والأثنين والثلاثاء فقط".

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتحسين ( الشهادة الاصلية ، 4 صور شخصية ، صورة الهوية ، 200 شيكل)

وأشارت إلى أنه "من يرغب في الحصول على نسخة مصدقة عن الشهادة الحضور الى المدرسة ومعه 6 شيكل عن كل نسخة خلال الأيام القادمة حتى يوم الثلاثاء".

وقالت، "لن يتم تصديق أي صورة شهادة الأسبوع القادم إلا من خلال المدرسة فقط"، مضيفة بأن الطالب يتمكن من التحسين في مبحث واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى أربعة مباحث مختلفة".

وذكرت بأنه لن يتم التسجيل للإكمال إل ابعد الإنتهاء من التسجيل للتحسين أي بعد يوم الثلاثاء في المديرية.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت صباح أمس الخميس نتائج طلبة الثانوية العامة في فلسطين التوجيهي 2019 في المحافظات الشمالية والجنوبية لجميع الفروع التعليمية.