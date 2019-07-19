مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم - نهائي كأس أمم افريقيا 2019

تبدا المباراه على بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وذلك ستكون بين المنتخب الجزائري والسنغالي في استاد القاهرة الدولي.

كما وتغلب منتخب الجزائر 2/1 على منتخب نيجيريا في نصف النهائي، في حين تغلب منتخب السنغال 1/0 على تونس بالنيران الصديقة.

ومن المتوقع ان تنقل مباراة الجزائر والسنغال على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وفي نفس السياق ، فقد حصد منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك نسخة العام 1990، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن أحرز اللقب من قبل، وهذه ثالث مرة يصعد فيها منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا، بعد أن صعد لنهائي نسختي 1980، و1990 التي أحرز فيها اللقب الوحيد في مسيرته.

وتأهل منتخب السنغال للنهائي القاري، مرة واحدة من قبل وكان في العام 2002، عندما خسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح..

البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال

البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال اليوم انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر).

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD.

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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