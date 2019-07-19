تردد قناة بي أوت كيو beoutq hd الناقلة لمباراة اليوم التردد المفتوح

بدأت مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر يوم 21 يونيو ومستمرة حتى 17 يوليو بتوزيع المجموعات والفرق الرياضية على 6 مجموعات كل مجموعة تشمل 4 فرق.

كما وأعلنت مجموعة من شبكات قنوات بي اوت كيو الرياضية، علي الترددات الجديدة المجانية لعام 2019، والتي تتضمن آخر تحديثات للترددات الجديدة للأقمار الصناعية، الموجودة في العالم للعام الميلادي الحالي 2019، ومن أجل تشغيل قناة بي أوت كيو beoutQ لن يتطلب الأمر إلا لجهاز خاص بالقناة واشتراك بالإنترنت، كما أن القناة تعمل على جميع الأجهزة التي تتوفر على خاصية الصورة المضغوطة ( H265 – HVEC).

رموز ترددات قناة بي أوت كيو الجديد يونيو 2019 في الجدول التالي:

اسم القمر تردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12344 27500 5/6 عمودي V نايل سات 12034 27500 5/6 أفقي H عرب سات 12207 27500 5/6 أفقي عرب سات 11919 27500 5/6 عمودي عرب سات 12380 27500 5/6 عمودي

اما عن خطوات تحديث أجهزة الاستقبال لقنوات بي اوت كيو الرياضية:

أولاً: الانتقال لقائمة قنوات التلفزيون العادية

ثانيا: الضغط على زر الإعدادات بواسطة الريموت الخاص بجهاز استقبال بي أوت كيو الرياضية beoutq

ثالثاً: قم باختيار (TV Setting)

رابعا: قم باختيار (System)

خامسا: قم باختيار (System Update)

ومن الجدير بالذكر ان قناة بي أوت كيو هي شراكة بين شركة كولمبية وأخرى كوبية، وتعمل وفق الأنظمة في الدولتين التي تعتبر العالم نظامي 100%‏ وذلك لتجريم الاحتكار. المستثمرون من دول خليجية ومن كبار المستثمرين في كوبا وكولومبيا.