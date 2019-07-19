طائرة مسيرة مجهولة تقصف معسكرًا للحشد الشعبي بالعراق



قالت خلية الإعلام الأمني بالعراق إن معسكرا للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين تعرض فجر اليوم الجمعة لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة مما أسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت في بيان أن الطائرة ألقت قنبلة على المكان الذي يعتبر مقرا للواء 16 التابع للحشد الشعبي.

وقالت مصادر محلية لقناة "الجزيرة" إن "المعسكر يخضع لإجراءات أمنية مشددة للغاية من قبل الحشد، وإنه يضم مستشارين إيرانيين ولبنانيين يعملون مع الحشد بالمنطقة".

وأفاد العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين بأن معسكر الشهداء بقرية براوجلي (100 كلم شرق تكريت) تعرض فجر اليوم لقصف جوي بواسطة طائرة مسيرة مما أدى إلى إصابة خمسة من الموجودين بالمعسكر.

وأضاف "اثنان من المصابين من بين المستشارين أو المدربين الإيرانيين الذين يشرفون على قوات الحشد الشعبي، وجرى نقلهم إلى طبابة الميدان لإسعافهم قبل نقلهم إلى مستشفى قريب لتقدير الحاجة لنقلهم إلى إيران من عدمها".

وأوضح "المعسكر يعود إلى اللواء 52 للحشد الشعبي التابع لقوات بدر التي يقودها هادي العامري المقرب جدا من القيادة الإيرانية".

واعتبر أن الهجوم كان جزءا من هجوم أوسع شنه مسلحون انطلاقا من جبال حمرين ومنطقة مطيبيجة إلى الشرق من تكريت وشهد قصفًا لمواقع القوات الأمنية العراقية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة لكنه لم يحقق شيئا بسبب الرد الفوري للقوات العراقية على مصدر النيران.

ولم يُكشف من قبل عن وجود مدربين أو مستشارين إيرانيين في صفوف الحشد الشعبي بهذه المنطقة، ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.