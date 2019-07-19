اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواصلون إضرابهم لليوم الخامس ويطالبون وزير العمل بالعدول عن قراره

واصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان إضرابهم لليوم الخامس على التوالي، وأغلقوا بوابات المخيمات، احتجاجاً على قرار وزير العمل اللبناني كمال أبو سليمان، القاضي بمنعهم من العمل في لبنان.

وشارك في التظاهرات مسؤولون في الفصائل الفلسطينية وطالبوا وزير العمل اللبناني بالعدول عن قراره بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون شعاراً واحداً "نحن لاجئون ولسنا عمالاً".

يشار إلى أن غضب فلسطيني يسود المشهد في لبنان على خلفية قرار وزير العمل اللبناني الجائر بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتبرأ لبنانيون من قرار وزير العمل، واعتبروا أن هذا قرار حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع.