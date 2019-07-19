محلل عسكري "إسرائيلي" يدعو لخطف السنوار أو أسرته

دعا المحلل "الإسرائيلي" للشؤون العربية "تسفيكا يحزكيلي" إلى خطف لقيادي في حركة حماس يحيي السنوار للمساومة عليه مقابل الجنود الأسرى لدى حماس.

وقال يحزكيلي " فقط إذا قام الجيش بعملية نوعية ضد كبار قادة حماس حينها يمكن تغير المعادلة، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية فكرت بخطف السنوار وكانت قريبة من ذلك.

وأضاف يحزكيلي، انه رغم الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة خلال حرب استمرت 51 يوماً في عام 2014 إلا أن حماس بقيت قوية، ومرت ثلاثة أعوام بعدها هادئة؛ ولكن قبل عام ونصف بدأت البالونات الحارقة ومسيرات العودة قرب السياج الفاصل.

وأشار إلى أنه منذ عام 2008 حتي 2014 قامت "إسرائيل" بثلاثة حروب ضد غزة هدفها إسقاط حماس حتى تركع علي ركبتها؛ ولكن حماس بقيت ونحن نتحدث بعد الحرب عن بناء مطار وميناء ومصنع كوكا كولا داخل قطاع غزة. ولكن حماس اختارت طريق آخر وهو طريق الجهاد ضد "إسرائيل" لهذا السبب حرب 2014 لم تتكلل بالنجاح على "إسرائيل" العودة للنقطة التي انتهت بها حرب 2014.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أفرجت مقابل جلعاد شاليط عن 1200 أسير فلسطيني وبعد الافراج عنهم ندمت واتخذت قراراً بعدم تكرار ذلك والآن "إسرائيل" في ورطة كبيرة بعد الافراج عن 1200 أسير من بينهم يحيي السنوار الذي أصبح مسؤول حركة حماس في قطاع غزة.