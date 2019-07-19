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نصف مليون حاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:07 - 19 يوليو 2019
مكة مكة
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أعلنت السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى أراضيها من خارج المملكة، حتى صباح يوم أمس الخميس، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ناهز نصف مليون.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلا عن إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالسعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر مختلف المنافذ، وذلك منذ بدء القدوم (4 يوليو) وحتى تمام الساعة الثامنة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، 432 ألف و225 حاجا.

وأوضحت المديرية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 426 ألف و292، فيما قدم عن طريق البر 3 آلاف و241، وعبر البحر ألفان و682.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية نهائية.

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