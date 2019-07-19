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صحيفة: محمد بن سلمان أصبح وحيداً في حرب اليمن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:04 - 19 يوليو 2019
ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد محمد بن سلمان
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن حرب اليمن أصبحت مستنقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وجد نفسه فيه وحيدا بعد تخلي حليفه الإماراتي عنه، معربين عن أملهم في انتهاء الحرب.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة صباح اليوم الجمعة، فإن بن سلمان يتواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساعدته في تعويض الفارق العسكري الذي نجم عن انسحاب الإمارات.

وقالت نيويورك تايمز إن الامم المتحدة ودبلوماسيين غربيين يأملون أن يؤدي الانسحاب الإماراتي إلى دفع بن سلمان للتفاوض على صفقة مع الحوثيين.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الدبلوماسيين الغربيين أن الإماراتيين هم الذين تحملوا وقادوا العمليات على الأرض، وأن انسحابهم من المعركة يجعل انتصار السعودية بعيداً.

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