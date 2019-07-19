نتائج الصف التاسع في سوريا 2019 حسب الاسم - رئاسة مجلس الوزراء سوريا نتائج تاسع حسب رقم الاكتتاب

تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لاعلان نتائج امتحانات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام 2019 في جميع المراحل التعليمة ، حيث يتسائل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد صدور واعلان نتائج التاسع الاساسي في سوريا للعام 2019 في درعا، وحمص، ودمشق، والقنطيرة، ودير الزور، واللاذقية، والحسكة، وأدلب، وطرطوس، السويداء، وحماة وكافة المحافظات السورية .

نتائج الصف التاسع 2019، اقتربنا معكم الي الموعدد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم في سوريا 2019، لاعلان نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الاساسي، وذلك بعد حالة القلق والتوتر الشديدة المتواجدة علي اوجة جميع الطلاب، وذلك بسبب تأخير ظهور النتيجة حتي الان، حيث يؤكد وزير التربية والتعليم “عماد العزب” ان السبب الاساسي وراء عملية التأخير ما هو الا اعادة تصحيح الاوراق جيدا، وذلك لضمان حصول كل طالب علي حقة دون حدوث ظلم.

وزارة التربية السورية أكدت أن نتائج امتحانات التاسع الاساسي 2019 سيتم الاعلان عنها فور انتهاء امتحانات التاسع والإعدادية الشرعية سوريا 2019، حيث سيتم تحديد موعد بدء لجان الكنترول وعمليات التصحيح في جميع المواد، وفور إعتماد نتائج التاسع 2019 سوريا سيتم رفعها عبر بوابة النتائج الامتحانية سوريا وسيتم الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع والإعدادية الشرعية 2019 بالاسم ورقم الإكتتاب.

وأوضحت الوزارة أن مراكز تصحيح أوراق امتحان التاسع شهدت نسب النجاح مرتفعة اكثر من السنة الماضية ، حيث من المتوقع أن تشهد النتائج ارتفاع كبير في اعداد اوائل المملكة السورية ، وتنافس كبير بين الطلبة على العشر مقاعد الاولى .

يمكنكم استخراج نتائج امتحانات التاسع فى سوريا 2019، لكافة محافظات دمشق حلب ريف دمشق القنطيرة درعا حمص طرطوس اللاذقية حماة ادلب الرقة دير الزور الحسكة، من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التربية السورية برقم الاكتتاب من خلال ( الرابط التالي )