نتائج التاسع في سوريا ٢٠١٩ حسب رقم الاكتتاب - موقع وزارة التربية السورية 2019

نتائج التاسع سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب تستعد وزارة التربية السورية لإعلان نتائج التاسع خلال الساعات القليلة القادمة، بجميع المحافظات السورية، حيث صرح مصدر بوزارة التربية السورية يشير إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج التاسع 2019، من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، حيث سوف يتم إعلان نتائج التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية الأساسية والشرعية.

وتسيطر حالة من القلق والتوتر على طلبة وطالبات التاسع بسبب قرب موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي، حيث أن عمليات التصحيح أوشكت على الانتهاء ويتم بعدها إعلان النتائج فورا،حيث أن أعمال التصحيح تتم بدون حوث أي مشكلات مثل ما حدث أثناء سير الامتحانات، كما أنه من المتوقع أن يتم عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكن للطلاب إدخال رقم الاكتتاب للاستعلام عن النتائج، حيث أن الالاف من الطلبة والطالبات ينتظرون موعد الاستعلام عن النتائج بفارغ الصبر .

هناك العديد من الخطوات التي يجب على الطلبة والطالبات اتباعها أثناء عملية الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي في سوريا.

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية السورية .

موقع وزارة التربية السورية: http://moed.gov.sy

2- اختيار النتائج الامتحانية .

3-إدخال رقم الاكتتاب .

4- اختيار أسم المحافظة .و

5- الضغط على أيقونة البحث سوف تظهر نتيجة التاسع عقب الإعلان عنها فورا .