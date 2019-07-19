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حماس: مسيرات العودة ماضية بمختلف أدواتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:44 - 19 يوليو 2019
حماس حماس
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أكدت حركة حماس ، أن مسيرات الجمعة الـ67، تؤكد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ماضية بمختلف أدواتها السلمية، مشددة على أن "شعبنا أكثر التفافا حولها وقادر على إلزام الاحتلال باستحقاقاتها ومتطلباتها والاستمرار فيها حتى تحقيق كامل أهدافها".

وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إن "الجماهير الفلسطينية التي ستخرج في الجمعة الـ67 لمسيرات العودة وكسر الحصار تؤكد من جديد، رفضها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبقائه على أرضنا الفلسطينية وأنها ستواصل مسيرة النضال حتى دحره".

وأضاف القانوع أن "جمعة حرق العلم تأتي للرد على رفعه في بعض العواصم العربية والإسلامية ورفض شعبنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وأن محاولات إضفاء شرعية عليه لن تمر وسيبقى عدو شعبنا وأمتنا الرئيس".

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