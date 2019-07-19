الجزائر والسنغال يلتقيان اليوم بنهائي أمم أفريقيا

يختتم المنتخبان الجزائري والسنغالي، مساء اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث يلتقيا في المباراة النهائية على ملعب ستاد القاهرة الدولي

وكان المنتخبان قد التقيا من قبل في عشر مباريات في تاريخ المواجهات بينهما، فازت الجزائر في خمس منها، مقابل ثلاثة انتصارات للسنغال، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل.

ويسعى المنتخب الجزائري الى الفوز، لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما حصلوا على اللقب الأول عام 1990 بعد التغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف دون رد. وفق "بي بي سي"

بينما يبحث "أسود التيرانغا" عن أول ألقابهم القارية في ثاني نهائي يخوضونه في تاريخهم في كأس الأمم الأفريقية، بعدما خسروا النهائي الأول أمام الكاميرون عام 2002.

وحول حكم اللقاء فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الخميس، تغيير حكم المباراة بشكل مفاجئ، حيث سيدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، حسب الموقع الرسمي للبطولة.

وسيعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي وألفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.