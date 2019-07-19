غرينبلات يزعم: "اسرائيل" ضحية و لم ترتكب أخطاء تجاه الفلسطينيين

اعتبر مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات التسوية في الشرق الأوسط جاسون غرينبلات، أن "إسرائيل" "ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع".

وقال غرينبلات في حديث لشبكة PBS الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أن "إسرائيل" ضحية وليست طرفا يتحمل المسؤولية ومنذ تأسيسها تعرضت لهجمات متكررة ولا تزال تتعرض لهجمات إرهابية".

وتابع أنه لا يتذكر حتى حالة واحدة "أخطأت فيها "إسرائيل" أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء فإن (تل أبيب) تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها"- بحسب ادعاءه.

وأعرب مبعوث ترامب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في تسمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضي محتلة بل "أراض متنازع عليها".

وأكد غرينبلات أنه عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين فلسطينيين في المنطقة يتخوفون من الإعلان عن تأييدهم لخطة التسوية الأمريكية الجديدة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" وطلبوا منه عدم الكشف عن هذه الاجتماعات.