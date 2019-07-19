مقتل شاب بإطلاق نار في شفا عمرو

توفي شاب في الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعة، متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو.

وعلم أن ضحية الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الشهور الأخيرة هو سعيد ماهر حجيرات،

وكان الشاب وهو في العشرينات من العمر قد أصيب برصاص مجهولين في محطة وقود في شفاعمرو، بينما كان يجلس في مركبته.

وفور إصابته تم نقله إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا في حالة حرجة، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

من جهتها قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجريمة، وأن المحققين وصلوا إلى محطة الوقود لجمع الأدلة من موقع الجريمة.

وبحسب مصادر في الشرطة فإن يجري فحص شبهات تشير إلى أن صراعات داخل العائلة كانت الدافع لارتكاب الجريمة.

ولم ترد أية أنباء عن اعتقال أي مشتبه به بالجريمة.

وتعتبر هذه الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الشهور الأخيرة، حيث قتل الشاب رائد أبو رغيس (الوحش) (40 عاما) في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، و غسان عوكل (50 عاما) في أواسط نيسان/ أبريل، وحسام مغربي (وحش) (47 عاما) في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.