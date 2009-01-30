هآرتس تكشف: إسرائيل تقرر القيام بعمليات محددة ردا على « عملية كيسوفيم »

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

كشفت صحيفة هارتس العبرية في عددها الصادر اليوم عن ان اسرائيل قررت القيام بعمليات محددة الاهداف ضد حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ردا على عملية كيسوفيم يوم الثلاثاء الماضي.

واضافت الصحيفة ان القرار بهذا الصدد اتخذ خلال المشاروات الامنية التي اجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الليلة الماضية مع وزيري الحرب ايهود براك والخارجية تسيبي ليفني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية قولها ان اسرائيل ستقوم بخطوات هجومية اخرى في الموعد الذي ترتئيه وفقا للاعتبارات العملية.

وذكرت الصحيفة ان التقارير الاستخبارية التي تلقاها رئيس الوزراء الاسرائيلي وبراك وليفني تشير الى ان حركة حماس تحاول لجم الفصائل الفلسطينية الاكثر تطرفا لانها معنية بانجاز التهدئة-حسب زعم الصحيفة.